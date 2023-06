Hevige onweersbuien en “tornado-episode” in Frankrijk

33 Franse departementen krijgen code rood voor onweer, dat laat Méteo-France zondag weten. Op sommige plaatsen viel al hagel en werden hevige stormen gemeld. In de regio Seine-Maritime was er zelfs sprake van een “tornado-episode”.

Aanvankelijk kregen 44 departement code oranje voor onweer, intussen is het aantal bijgesteld naar 33. Vanochtend regende het al hevig boven Bretagne en de Pays de la Loire, die buien breidden zich verder uit naar Normandië waar sterke windstoten tot 80 kilometer per uur werden waargenomen. Vervolgens was het de beurt aan de Île-de-France en de Hauts-de-France.

Nadien trokken de onweersbuien naar het Centraal Massief waar ook hagel viel en zware neerslaghoeveelheden in korte tijd vielen.

Een van de zwaarst getroffen regio’s is de Seine-Maritime waar de hevige storm volgens Le Monde voor een “tornado-episode” zorgde. Volgens de prefectuur van Seine-Maritime reageerde de brandweer zondag op 81 incidenten, voornamelijk in verband met overstromingen in de gebieden Dieppe en Bacqueville-en-Caux.

(Lees verder onder de foto)

Concert Sting afgelast

In Parijs werden parken, tuinen, pleinen en begraafplaatsen zondag vanaf 16.30 uur gesloten in afwachting van de voorspelde windstoten en hagel. Verschillende treinlijnen in de regio Parijs waren zondag laat ontregeld, met passagiers die op het perron moesten blijven wachten, als gevolg van incidenten in verband met het noodweer in het noorden van Frankrijk, zei de SNCF.

In de Seine-et-Marne is het concert van de Britse muzikant Sting, dat zou plaatsvinden op het terrein van het Château de Fontainebleau, afgelast. “Gezien de instabiliteit van de huidige weerssituatie, de voorspellingen en de zware onweersbuien die worden voorspeld en om de veiligheid van het publiek, de artiesten en de crew te garanderen wordt het afgelast”, klonk het zondag bij de prefectuur.