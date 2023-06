Hartsvriendin start steunactie voor kinderen van verongelukte Steven (38): “Help mee een boomhut bouwen voor Jack en Liena”

Steven, die papa is van twee jonge kinderen, kwam om het leven toen hij met zijn pick-uptruck over de vangrails sloeg en in het kanaal belandde. — © jdv

Het tragisch ongeval van Steven (38) zindert na bij familie, vrienden en kennissen. De dertiger belandde afgelopen weekend met zijn pick-uptruck in het Schipdonkkanaal in Nevele (Deinze) en overleefde het niet. Vrienden van de getroffen familie startten een steunactie voor de bouw van een boomhut voor Jack en Liena, het zoontje en dochtertje van Steven.

Het dodelijke ongeval gebeurde afgelopen zaterdag iets na middernacht. De 38-jarige Steven, inwoner van Vosselare aan de overkant van het water, verloor langs Vaart Links de controle over het stuur en belandde met zijn pick-uptruck in het Schipdonkkanaal. Pas een halfuur later merkte een voorbijganger de brandende koplampen van de Toyota Hilux in het water op en sloeg alarm. Maar alle hulp kwam te laat voor de jonge papa van twee.

Het ongeval is een zware klap voor familie en vrienden, die nu een opmerkelijke steunactie starten. “Eigenlijk gaat het om een idee van ons zoontje Max (5)”, vertelt Sara Van de Bossche, innig bevriend met de zwaar getroffen Deinse familie. “Onze kinderen zijn zowat samen geboren en groeien nu ook samen op. Afgelopen week was hun zoontje Jack nog bij ons thuis geweest in Eeklo. Onze Max wilde zijn boomhut aan zijn vriendje laten zien.”

De hut wekte de interesse van Jack die ’s avond meteen aan papa Steven vroeg of hij ook een dergelijke hut mocht hebben. “Steven was zoals altijd de goedheid zelve en stemde meteen in”, zegt Sara. “Helaas zal hij nooit meer de kans krijgen om de droom van zijn zoontje waar te maken. Plots kwam onze Max met het idee om centjes te sparen voor een boomhut en dan aan zijn nonkel Sander te vragen een hut voor zijn vriendje te bouwen.” De rechtstreekse aanleiding voor de opstart van de steunactie.

Wie mee wil bijdragen aan de actie surft naar www.steunactie.nl Doorklikken naar De boomhut van Jack en Liena van papa Steven.