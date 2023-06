Zo drastisch zijn de Rode Duivels op zes maanden tijd verjongd

Het kwam deels door blessures, maar bondscoach Domenico Tedesco heeft wel laten zien dat hij de verjongingskuur bij de Rode Duivels genegen is. In de slotfase van de EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk zakte de gemiddelde leeftijd van de elf op het veld naar minder dan 25 jaar, liefst zes jaar jonger dan het team waar we zes maanden geleden nog mee op het WK speelden. Voor de Rode Duivels was het al zeven jaar geleden dat ze nog eens zo’n jonge ploeg tussen de lijnen brachten.