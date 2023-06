Witte rook op komst voor Engelse transfer van Bart Verbruggen, Santiago Hezze vier jaar Anderlecht?

Anderlecht hoopt eerstdaags de eerste zomertransfers te kunnen voorstellen. Wat daarbij helpt, is dat de transfer van Bart Verbruggen (20) bijna rond is. Er wordt eerstdaags witte rook verwacht voor een transferbedrag dat kan oplopen tot twintig miljoen euro en wellicht steekt Brighton & Hove het Burnley van Kompany de loef af. De keeper is nu actief op het EK U21.

Het geld kan RSCA gebruiken om aanwinsten te halen. De Deen Kasper Dolberg (25) moet de aanval versterken, terwijl de Argentijn Santiago Hezze (21) sterkhouder op het middenveld moet worden. De onderhandelingen voor die laatste gingen afgelopen weekend de goeie richting uit. Er is nog niets getekend, maar zijn club Huracan overweegt het bod van Anderlecht – minder dan vijf miljoen – te aanvaarden omdat Hezze zelf graag naar Brussel wil. Het probleem is dat er tussenpersonen in de deal betrokken zijn die de zaak niet vergemakkelijken. In het Astridpark zou Hezze naar verluidt een contract voor vier seizoenen kunnen tekenen. Mogelijk zal er ook een nieuwe keeper moeten komen, want RSCA onderhandelt ook met KRC Genk over een transfer van Hendrik Van Crombrugge.

Anderlecht speelt volgend weekend ook zijn eerste match op Oudenaarde. Daarnaast raakte ook bekend dat er op 22 juli opnieuw een fandag wordt georganiseerd met als hoogtepunt een galamatch tegen Ajax.