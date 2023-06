Video toont Britse Conservatieven tijdens lockdownfeestje: “Dansen op de graven van coronadoden”

De Britse krant The Mirror heeft beelden online gezet van een lockdownfeest van leden van de Conservatieve Partij midden in coronatijd.

Het kerstfeest vond plaats op 14 december 2020 in het Londense hoofdkantoor van de Conservatieve Partij – de Tories – op een moment dat sociale bijeenkomsten binnenshuis verboden waren door de coronamaatregelen opgelegd door de Conservatieve regering-Johnson.

De video toont beelden van drinkende en dansende mensen. “Hou alstublieft afstand van elkaar”, staat op de achtergrond op affiches in de kamer. Buiten beeld vraagt iemand of er wordt gefilmd. “Zolang maar niet wordt gestreamd dat we de regels overtreden”, klinkt het. Er zouden minstens 24 mensen aanwezig zijn geweest op het feestje van het campagneteam van kandidaat-burgemeester Shaun Bailey.

Eerder doken al foto’s op van het feestje, maar nu dus ook een video.

De politie voerde vorig jaar al een onderzoek uit naar het feestje, maar deelde geen boetes uit. Zondag reageerde een woordvoerder van Scotland Yard: “We zijn op de hoogte van de beelden en we nemen die in overweging.”

De organisatie Covid-19 Bereaved Families For Justice Campaign, die nabestaanden van mensen die overleden aan het coronavirus, vertegenwoordigt reageert verbolgen op de video. “Terwijl het land de regels aan het volgen was, danste het Tory-hoofdkwartier op de graven van zij die stierven, verraadde het de Covid-nabestaanden en aanzag het de natie als dwazen”, aldus Leshie Chandrapala.

De Conservatieve Partij liet aan de BBC weten dat de partij maatregelen heeft genomen tegen vier stafleden die in het filmpje te zien zijn en voor het campagneteam van Bailey werkten. Meerdere aanwezigen, onder wie Bailey en zijn campagnedirecteur Ben Mallet, kregen vorige week nog eretitels waarvoor Boris Johnson, als uittredend premier, hen had voorgedragen. Verschillende oppositieleden eisen dat die ingetrokken worden, maar volgens staatssecretaris Michael Gove (Conservatieven) moet dat niet gebeuren: “Dit was de beslissing van Boris Johnson. Uittredende premiers hebben dat recht.”

Gove heeft zich wel verontschuldigd voor de video. Hij noemde de acties van de betrokkenen “vreselijk en onverdedigbaar” en begreep dat wie wel de regels volgde “extreem kwaad” zou zijn. “Ik wil verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die naar dat beeld kijkt en zal denken: ‘Wel, dit zijn mensen die de regels overtraden die ingevoerd waren om ons allemaal te beschermen’.”

Meermaals gelogen

De beelden zijn slecht nieuws voor de Tories, die in het verleden al herhaaldelijk onder vuur kwamen door berichten over lockdownfeestjes. Donderdag verscheen nog een vernietigend onderzoeksrapport waarin staat dat de toenmalige premier Boris Johnson meermaals heeft gelogen over de feestjes in zijn ambtswoning.

Boris Johnson kon het rapport vorige week al inkijken. Daarop gaf hij vrijdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag als parlementslid. Zo ontkomt hij aan een schorsing van 90 dagen, die het rapport als sanctie aanraadt.