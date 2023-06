Weerbericht: Overwegend droog, maar nieuwe onweerszone op komst

Maandagnacht trekt een nieuwe onweerszone vanuit Frankrijk over ons land. Het koelt dan ook af tot minima tussen 16 en 18 graden.

Dinsdag trekt de onweerszone ons land uit richting Nederland en wordt het opnieuw overwegend droog. Later op de dag komt echter een nieuwe regen- en onweerszone vanuit Frankrijk naar ons land, met kans op plaatselijk hevig onweer. Het wordt opnieuw warm met maxima tussen 26 en 30 graden.

Woensdag is het droger, al is een lokale bui in het centrum of zuidoosten niet uitgesloten. Het kwik klimt dan maximaal tot 27 graden.