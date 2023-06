Australië gaat referendum over inspraak Aboriginals organiseren

Het referendum zou er nog voor het jaareinde komen. Het komt erop neer dat Aboriginals mee een stem zouden krijgen over wetgeving die op hen betrekking heeft. De ongeveer 900.000 Aboriginals zouden vertegenwoordigd worden door een consultatief orgaan binnen het Parlement.

Het is wel nog niet zeker of het Australische volk ook het licht op groen zal zetten. Om een grondwetswijziging te kunnen doorvoeren, is er bovendien een dubbele meerderheid nodig: op nationaal niveau, maar ook in de staten en territoria.

De oorspronkelijke inwoners worden niet vermeld in de grondwet van 1901. In 1967 kregen ze wel burgerrechten toegekend.