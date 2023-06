Bom bij de Rode Duivels: misnoegde Thibaut Courtois komt niet meer opdagen na aanvoerderskwestie

Opvallende afwezige gisteren bij de Rode Duivels: Thibaut Courtois was niet komen opdagen toen de ploeg terug verzamelde in het hotel voor de voorbereiding op de interland tegen Estland. Dat is ondertussen ook bevestigd door de Belgische voetbalbond (KBVB).

De doelman zou zich volgens enkele ploegmaats negatief hebben uitgedrukt over de aanvoerderskwestie. Bij afwezigheid van Kevin De Bruyne was er afgesproken dat Lukaku tegen Oostenrijk en Courtois tegen Estland aanvoerder zou zijn. Maar dat vond de eergevoelige keeper maar niks. Hij vond dat hij de band tegen Oostenrijk moest dragen en niet Romelu Lukaku.

Dat er zaterdag dan ook niet eens gewonnen werd, zorgde ervoor dat het vlammetje helemaal ontbrandde. Courtois was achteraf in de kleedkamer enorm scherp en had harde woorden over voor enkele ploegmaats. Toen was dat nog niet zo opmerkelijk omdat Courtois in de emotie na een match wel vaker hard is, maar wanneer hij zondagavond niet opdaagde, wisten de ploegmaats dat er meer aan de hand was. Courtois was ook wel licht geblesseerd. Allicht wordt dat straks de officiële versie. Al had men binnen de entourage van Domenico Tedesco geen weet van een eventuele blessure. Ook niet onbelangrijk: ergens tussen 22 en 28 juni staat Courtois’ trouw gepland in het zuiden van Frankrijk.

De vraag is nu hoe bondscoach Domenico Tedesco hier op zal reageren. Hij geeft vanavond een persconferentie in Estland. Wat het sportieve betreft: Matz Sels zal Courtois dinsdag in Estland normaal vervangen onder de lat. Koen Casteels is geblesseerd.

In september is aanvoerder De Bruyne weer terug, geen beurtrol dan. Maar belangrijker: hoe krijgt de bondscoach Thibaut Courtois weer in zijn kamp? Om 9u45 trainen de Rode Duivels in Tubeke.