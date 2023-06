Fotomodel overdag, gangsterbaas na de uren: België vraagt Dubai om uitlevering van Kristof D., die oor van 17-jarige loopjongen liet afsnijden

Antwerpen/Dendermonde

In het Antwerpse nachtleven kenden ze hem als fotomodel en als barman in discotheken als de Noxx. Maar het parket van Oost-Vlaanderen ziet in Kristof D. (42) een meedogenloze drugscrimineel, die vorig jaar een 17-jarige een oor liet afsnijden omdat er een lading cocaïne was verdwenen. Kristof D. zou zich schuilhouden in Dubai. België gaat zijn uitlevering vragen.