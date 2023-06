POLL. Thibaut Courtois, Romelu Lukaku of toch iemand anders: wie geef jij de band als KDB er niet bij is?

Domenico Tedesco heeft een brandje te blussen. Thibaut Courtois stuurt zijn kat naar de interland van de Duivels tegen Estland. Dat Romelu Lukaku, en niet hijzelf, de kapiteinsband heeft gekregen na het afhaken van Kevin De Bruyne is onze nationale nummer één slecht bevallen. Kruip even in het hoofd van de bondscoach: wie geef jij de band?