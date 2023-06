Teleurgestelde Noa Lang wil na nederlaag met Oranje niet ingaan op zijn toekomst: “Waar ik na mijn vakantie zal spelen? Ergens waar het gras groen is”

Waar hij na zijn vakantie zal spelen? “Ergens op een voetbalveld, ergens waar het gras groen is”, reageerde Lang ontwijkend voor de camera’s van VI na de 2-3-nederlaag van Oranje tegen Italië. Vorige week zei hij tegen de Nederlandse media nog maar eens aan dat het tijd is voor hem om te vertrekken uit België, maar zondag wilde hij daar niet dieper op ingaan.

In de wedstrijd om de derde plaats in de Nations League tegen Italië werd Lang al na 45 minuten naar de kant gehaald. Hij rolde dan ook met zijn ogen toen hij een vraag kreeg over zijn eigen wedstrijd. “Als je in de rust wordt gewisseld, is het niet best hè. Dat spreekt voor zich. Het was niet makkelijk. Of ik begrijp dat ik dan gewisseld wordt? Als speler snap je dat nooit. Ik ben iemand die ook op een mindere dag uit het niets iets kan forceren. Ik heb wel laten zien dat ik lef heb in mijn spel, maar het is lastig als het niet draait in het team. Het was een slechte wedstrijd, dat is duidelijk denk ik. We verloren dus dit moeten we snel vergeten. Dit is topsport, je wint een keer, je verliest een keer. Uit een nederlaag leer je. Deze week was een goed leermoment voor de ploeg, we moeten aan de bak voor de komende periodes. We moeten scherper zijn. Ze straffen onze fouten af. We schieten onszelf tweemaal beetje in de voet. We waren slordig, verloren veel duels en kregen makkelijke tegengoals.”