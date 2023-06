Nederlandse pers hard voor Oranje na ontgoocheling in Nations League: “De bodem werd aangetikt”

Veel plezier heeft Nederland de voorbije dagen niet beleefd aan de organisatie van de Final Four van de Nations League. Oranje liep zowel tegen Kroatië (woensdag met 2-4) als Italië (zondag met 2-3) tegen een nederlaag aan en eindigde zo vierde en laatste. De Nederlandse pers was maandag snoeihard voor Nederland.

Voor Nederland was de nederlaag tegen en veredeld B-team van Italië zondag al de derde nederlaag in vier wedstrijden onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman, die na het WK in Qatar Louis van Gaal kwam aflossen. Op de openingsspeeldag van de EK-kwalificaties werd er eind maart kansloos met 4-0 verloren in en tegen Frankrijk, enkele dagen later werd er met 3-0 gewonnen van voetbaldwerg Gibraltar. De Final Four van de Nations League werd woensdag gestart met een 2-4 nederlaag na verlengingen tegen Kroatië.

“Na vier lessen onder de nieuwe ‘badmeester’ Ronald Koeman zonk het Nederlands elftal als een baksteen”, was De Telegraaf niet mals. “In het duel met de Italianen werd in het eerste bedrijf zelfs de bodem aangetikt. Dat Oranje opnieuw zo makkelijk kopje onder ging, moet Koeman serieus zorgen baren. De Final Four van de Nations League werd één grote deceptie. Een toernooi ook dat meer vragen opriep, dan dat het antwoorden opleverde. Iedereen houdt zijn hart vast voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met de Grieken en de Ieren.”

Volgens Valentijn Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf, staat Koemans autoriteit stevig op het spel. “Als Koemans internationals een en al apathie tentoonspreiden, dan is de vraag gerechtvaardigd of de bondscoach wel is gehoord door zijn spelers. Het is de hoogste tijd voor enkele harde maatregelen, want anders zal het chagrijn rond Oranje groeien tot ongezonde proporties. Het zou goed zijn om de boel eens op te schudden en wat heilige huisjes, de bestaande hiërarchie, omver te kegelen.”

Het Algemeen Dagblad titelt “In crisissfeer de zomer in”. “Oranje hangt van twijfel en onzekerheden aan elkaar. De aanvoerder, Virgil van Dijk, liet gisteravond zelfs al alarmbellen afgaan in relatie tot het halen van het EK. In Qatar sneuvelde Oranje na penalty’s in de kwartfinale. Daarmee is het maximale gepresteerd. Intussen zal dat iederéén wel duidelijk zijn. Nu is het alle hens aan dek om het EK te halen.”

“Uitgeblust Oranje verliest de moeder aller campingwedstrijden”, kopt De Volkskrant smalend. “Nederland - Italië bleek, uit het oogpunt van Oranje, een tikkeltje erger dan een wedstrijd waarop niemand zat te wachten. Het was, het spektakel op het eind daargelaten, een straf voor iedereen, behalve voor de graaiers van geld bij de Uefa.”

De Nederlandse openbare omroep NOS legde de vinger op de wonde. “De verdediging van Oranje onder Koeman is zo lek als een mandje. De elf tegendoelpunten in vier interlands vormen een bijna historisch dieptepunt. Het gebeurde voor het laatst in 1962, toen Nederland nog een klein voetballand was, dat Oranje in vier interlands zo veel goals moest incasseren.

Kop van jut bondscoach Ronald Koeman toonde zich zondagavond ook erg kritisch voor zijn spelers. “Dit is niet een gebrek aan technische kwaliteit, maar bereidheid. Dit neem ik mezelf verschrikkelijk kwalijk. Het is een grote stap terug. Ik ga hier goed over nadenken. Dit heeft niet met systeem te maken. Nu praat je over mentaliteit en als team spelen. Als we dat niet hebben, zijn we heel matig.”