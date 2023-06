Treinverkeer tijdlang stilgelegd nadat trucker tegen spoorbrug rijdt en wegvlucht

Het ongeval gebeurde rond 5 uur. Een truck geladen met een kraan was te hoog geladen en knalde tegen de brug. De klap was zo hevig dat enkele buurtbewoners werden opgeschrikt. Ze gingen poolshoogte nemen en zagen de chauffeur na de aanrijding manoeuvreren, waarna hij met zijn zwaar beschadigde vrachtwagen wegreed in de richting van Zele. Toen de politie ter plaatse kwam, was er van de chauffeur geen spoor meer. (Lees verder onder de foto)

© ypw

De brandweer en Infrabel kwamen ter plaatse en konden vaststellen dat de brug behoorlijk beschadigd was geraakt. Daarom werd het treinverkeer tussen Lokeren en Zele een tijdlang stilgelegd. Volgens Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit werd om 7.15 uur het treinverkeer net voor de spits weer hervat.

Op het spoor tussen Gent-Dampoort en Lokeren gebeurde rond 7.30 uur een tweede incident. Door een persoonsaanrijding ter hoogte van de Eekstraat in Lokeren is er geen treinverkeer mogelijk in de beide richtingen. “We hebben vervangbussen ingezet en het treinverkeer wordt lokaal omgeleid. Het onderzoek is nog volop aan de gang, dus het is momenteel nog niet duidelijk wanneer er weer treinverkeer mogelijk is. Dit ongeval heeft zware gevolgen voor de ochtendspits op deze drukke lijn tussen Antwerpen en Gent”, zegt Frédéric Petit.