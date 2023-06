Nederland rondt kaap van 500.000 laadpalen

Nederland heeft de grens van 500.000 laadpunten voor elektrische auto’s gepasseerd. Dat stelt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in een rapport. “We liggen goed op koers, we zijn bij de koplopers in Europa”, zegt NAL-voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy. In België wordt het totaalaantal laadpalen op 150.000 geraamd.

Volgens de NAL waren er eind april 518.000 laadpunten in Nederland. Het gaat om private punten, (semi)publieke punten bij onder meer kantoren, op bedrijventerreinen en bij supermarkten en snellaadpunten langs bijvoorbeeld snelwegen. Het overgrote deel (384.200) zijn private punten aan huis, aldus de NAL, dat naar eigen zeggen “als opgave heeft om voldoende laadinfrastructuur te realiseren zodat een snelle transitie naar elektrisch vervoer mogelijk wordt gemaakt”.

Maar er zijn nog wel uitdagingen. “De groei van elektrisch vervoer neemt elk jaar toe. Met name bij de uitrol van snelladers en laadmogelijkheden voor zwaar vervoer is voldoende capaciteit een zorg. Er wordt landelijk en regionaal door overheden en netbeheerders veel gedaan om de capaciteit slimmer te benutten en uit te breiden. Die belangen voor mobiliteit zouden steviger verankerd moeten worden in de besluitvorming”, stelt Gerbrandy.

De organisatie wijst op knelpunten zoals de noodzaak van een versnelling van het plaatsingstempo. Maar ook de netcongestie, krapte rond vraag en aanbod op het stroomnetwerk, is een knelpunt voor het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van laadpunten in 2025.

In België wordt het aantal laadpunten, eveneens (semi)publiek en privé, dus op 150.000 geraamd. Eind maart waren er ruim 30.000 (semi)publieke palen, waarvan bijna 25.000 in Vlaanderen. “Algemeen wordt aangenomen dat de publieke palen goed 20 procent uitmaken van het totaalaantal”, zegt Jochen De Smet, voorzitter van belangenorganisatie EV Belgium.

Het exacte aantal privépalen, dus thuis of op het werk, wordt niet bijgehouden in ons land. Sinds begin dit jaar is er wel een meldingsplicht bij Fluvius, maar wie dat niet doet, krijgt geen sanctie opgelegd.