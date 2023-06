Quincy Promes krijgt anderhalf jaar cel voor neersteken van zijn neef: “Wie van tante steelt, maak ik af”

Quincy Promes (31) heeft een celstraf van achttien maanden aan zijn been. De ex-international van Nederland stak in 2020 zijn neef neer op een familiefeest. De aanleiding? Een discussie over een gestolen ketting. “Wie van tante steelt, maak ik af”, klonk het bij Promes in een afgeluisterd telefoongesprek.

Promes kreeg het op een familiefeest in de zomer van 2020 aan de stok met zijn neef Esajas. De Nederlander beschuldigde hem ervan een dure ketting van een tante te hebben gestolen. En volgens afgeluisterde telefoongesprekken mag het slachtoffer van geluk spreken dat hij het voorval nog kan navertellen. Promes zou na afloop gezegd hebben dat hij hem in zijn nek wilde raken. Later voegde hij ook nog toe dat zijn neef volgende keer kogels zou krijgen. De gewezen Oranje-international werd veroordeeld voor zware mishandeling en niet voor poging tot moord, omwille van de eenvoudige reden dat hij het slachtoffer ‘maar’ in de knie stak.

Quincy Promes in duel met Rode Duivel Jason Denayer in een vriendschappelijke interlandwedstrijd. — © BELGA

Drugshandel

De aanvaller, die nu bij Spartak Moskou speelt, was niet aanwezig op de uitspraak van zijn straf. Hij wil zo lang mogelijk buiten schot van de Nederlandse autoriteiten blijven. De vijftigvoudig international wordt in Nederland namelijk ook nog eens beschuldigd van drugshandel, maar die zaak loopt nog. Hij wordt ervan beschuldigd geïnvesteerd te hebben in meer dan 1300 kilo cocaïne. Voor dit vergrijp mag de aanvaller, indien hij schuldig wordt bevonden, een veel hogere straf verwachten dan die hem nu boven het hoofd hangt. Dit was tevens de reden dat Promes in eerste instantie werd afgeluisterd.

Quincy Promes speelt sinds 2021 voor Spartak Moskou en een vertrek uit Rusland zit er niet meteen aan te komen. Rusland levert, omwille van de politieke situatie, niemand uit aan Westerse landen. De aanvaller zit momenteel dus veilig in de Russische hoofdstad en ontloopt zo zijn straf. Er wordt dan ook niet verwacht dat hij een rechtszaak zal bijwonen, iets wat de Nederlandse autoriteiten hem naar verluidt zeer kwalijk nemen. Promes wil eerst de garantie dat hij niet zal worden gearresteerd, maar daar heeft justitie geen oor naar. De eerstvolgende zitting in de drugszaak staat gepland voor 11 augustus.