Drie mannen opgepakt nadat ze via gat in muur voor 200.000 euro aan luxehandtassen stalen bij Kortrijkse antiquair

De politie van zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) heeft drie mannen opgespoord die hadden ingebroken in een winkel in Kortrijk via een gat in de muur van een aangrenzend pand. Dat heeft het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk gemeld. Ze gingen aan de haal met 84 handtassen ter waarde meer dan 200.000 euro en tal van juwelen.

In het weekend van 26 februari vorig jaar slaagden dieven erin om via een aangrenzend leegstaand pand in te breken in een gerenommeerde antiekzaak in Kortrijk. Ze maakten een gat in de muur en konden zo hun slag slaan.

De winkel had behalve antiek ook heel wat dure handtassen op stock van onder andere Gucci, Prada, Dior en Louis Vuitton. De daders, die vermoedelijk handelden met voorkennis, gingen ervandoor met minstens 84 handtassen ter waarde van meer dan 200.000 euro. Ze namen ook zestien armbanden en enkele gouden ringen en dure horloges mee.

“Via het slachtoffer werd vernomen dat minstens een deel van de gestolen handtassen te koop werden aangeboden op een aantal Roemeense online verkoopplatformen”, aldus het parket.

Na speurwerk van politiezone Vlas konden drie Roemeense verdachten geïdentificeerd worden. Eén van hen werd opgepakt in Nederland en zit sinds 10 februari in voorlopige hechtenis in een Belgische cel. Twee anderen werden gearresteerd in Frankrijk en wachten op hun overlevering naar België.