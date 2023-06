DE WIEG VAN AMEEN AL-DAKHIL. “We hadden meteen door dat hij gene gewone was”

Zoutleeuw beschikt sinds afgelopen weekend zowaar over een Rode Duivel. Ameen Al-Dakhil mocht van bondscoach Domenico Tedesco nog een kleine tien minuten komen invallen in de EK-kwalificatie-interland tegen Oostenrijk. De 21-jarige verdediger begon als kleine jongen te voetballen bij het toenmalige Sporta Hoeleden, dat overging in huidig derdeprovincialer VS Kortenaken. Ook bij SC Out-Hoegaarden zou Al-Dahkil nadien nog passeren.

“Ik herinner mij Ameen nog alsof het gisteren was”, zegt jeugdtrainer Dimitri Massaer (53) uit Drieslinter. “Hij kwam samen met zijn hele familie naar de training bij Sporta Hoeleden, waarop zijn papa vroeg of hij eens mocht meetrainen. Ik vroeg aan zijn vader of hij al voetbal gespeeld had. Een beetje in de tuin met zijn zusjes, antwoordde die, maar verder niets. Hij trainde dan mee, maar na het einde van de training ging ik vragen aan zijn papa of hij wel zeker was dat Ameen enkel met zijn zusjes in de tuin had gevoetbald. Ik had meteen door dat hij gene gewone was. Hij is toen beginnen te voetballen bij ons in Hoeleden, maar na anderhalf jaar heeft hij de overstap naar Hoegaarden gemaakt. In eerste instantie wou bijna heel mijn ploegje meekomen naar Hoegaarden, maar achteraf hebben ze zich bedacht. De rit met de auto bleek toch te ver. Na één seizoen hebben drie spelertjes, onder wie Ameen, toch de overstap gemaakt. Hij was de vriend van iedereen en paste geweldig in de ploeg. Ameen was vanaf dag één zowel links- als rechtvoetig. Hij had een geweldig loopvermogen, snelheid, had veel spelinzicht, een goede dribbel, een goed schot, veel duelkracht en geweldig veel karakter. Ook in zijn hoofd zat het goed.”

Ook na zijn seizoen bij Out-Hoegaarden ging het crescendo voor de huidige speler van kersvers Premier League-club Burnley. Na amper vier maanden bij KVK Tienen kon de jonge Al-Dakhil al naar Anderlecht. Massaer: “Het gevoel dat wij Ameen na de winterstop moesten laten gaan was een beetje dubbel. Enerzijds waren wij onze beste speler kwijt, maar anderzijds was het ook een zeer logisch gevolg. Ik had nog aan zijn vader meegedeeld dat Ameens tijd in Tienen van korte duur zou zijn, wat uiteindelijk dus ook het geval was. Nadien ben ik hem altijd blijven volgen.”

Met Aster Vranckx mocht er zaterdag nog een oud-jeugdspeler van Out-Hoegaarden zijn debuut maken. “Die jongen kon een hele ploeg oprollen in zijn eentje.” — © Isosport

Met ook nog het Rode Duivels-debuut afgelopen weekend van AC Milan-speler Aster Vranckx zit SC Out-Hoegaarden zo intussen al op twee internationals op korte tijd. “Ameen had ik twee jaar als speler. Aster heb ik enkele keer meegenomen bij onze ploeg, toen ik te weinig spelertjes had. Die jongen kon een hele ploeg oprollen in zijn eentje. Ik was heel fier toen ik hen afgelopen weekend zag spelen met de Rode Duivels. Het is fenomenaal dat beiden op zo jonge leeftijd al zo volwassen waren. Het viel me ook op dat Ameen ondanks zijn jonge leeftijd bij zijn invalbeurt al onmiddellijk tactische aanwijzingen gaf.”