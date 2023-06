Rechtszaak tegen Aleksej Navalny van start gegaan

In Rusland is het controversiële proces tegen de Kremlin-criticus Aleksej Navalny maandag van start gegaan. Tijdens de rechtszaak kan hij veroordeeld worden tot nog eens dertig jaar cel.

De rechtszaak wordt gehouden in het gevangeniskamp waar Navalny vastzit, IK-6. De streng bewaakte site is gelegen in Melechovo, op 250 kilometer van Moskou.

Navalny zit al ruim twee jaar vast als politiek gevangene. Hij is tot nu toe veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf, formeel voor fraude. In de nieuwe zaak lopen er zeven aanklachten tegen hem, onder meer voor het oprichten en financieren van een extremistische organisatie en het “rehabiliteren van de nazi-ideologie”. De 47-jarige, die ook wordt beschuldigd van ordeverstoring in de gevangenis, ontkent en herhaalt via een woordvoerder dat hij is aangeklaagd vanwege zijn politieke werk.