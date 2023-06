Bezoekje aan Gentse rosse buurt draait wel heel duur uit voor Fransman: “Ik had een afslag gemist”

Vijf maanden rijverbod en 3.000 euro boete. Dat is de ‘kostprijs’ van een bezoek van een Fransman aan de Gentse rosse buurt. Tot in de politierechtbank bleef de twintiger met het schaamrood op de wangen liegen, tevergeefs.

“Meneer, ik ben niet dom hé. Stop met mij blaasjes wijs te maken.” De Gentse politierechter was maandag niet mals voor een jonge Fransman. De twintiger stond terecht omdat de politie hem ’s nachts had betrapt onder invloed van drugs achter het stuur van zijn wagen in de Zuidbuurt. De reden van zijn bezoek was duidelijk, maar zelf bleef hij uit schaamte daarover liegen.

De man was net ‘op bezoek’ geweest in de rosse buurt. Zelf ontkende hij dat, volgens hem had hij ’s nachts onderweg naar Brussel zijn afslag gemist. Weinig geloofwaardig, aldus de rechter. “Daarom stond u om drie uur ’s nachts geparkeerd aan het Sint-Annaplein?” Met knikkende knietjes kon de Fransman geen passend antwoord geven.

Het bezoekje aan Gent zal de man nog lang bijblijven. Hij kreeg vijf maand rijverbod en 2.640 euro boete. Door zijn verslaving kon de rechter hem ook rij-ongeschikt verklaren. De man verklaarde clean te zijn en moet dat nu bewijzen door een haaranalyse voor te leggen aan de rechter. “En leg uw gps aan, zodat u zeker niet verloren rijdt”, sneerde die hem nog toe.