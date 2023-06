Veertiende-eeuwse loden grafkist gevonden bij opgravingen in Brugge

In Brugge hebben archeologen een loden grafkist gevonden uit de veertiende eeuw. Dat meldt de stad maandag. De ontdekking gebeurde tijdens opgravingen langs de Eekhoutpoort, waar ooit de Eekhoutabdij stond, de oudste abdij in de Brugse binnenstad.

De opgraving ligt op de vroegere speelplaats van de kleuter- en lagere afdeling van het Sint-Andreasinstituut. Daar lag ook de Eekhoutabdij, die rond het jaar 1800 werd gesloopt. Op het terrein worden binnenkort de werken gestart voor de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK, maar eerst gingen archeologen er aan de slag. Zij vonden onder meer een loden grafkist uit de veertiende eeuw.

Een loden grafkist werd doorgaans enkel gebruikt voor de top van de bevolking. De kist is duur, maar het lichaam wordt er ook beter in bewaard. De inhoud van de kist is daarom waardevol voor archeologen. In het bijzijn van een team van specialisten zal de kist worden gelicht. Aan de hand van de vondsten hopen archeologen te achterhalen wie er in de kist ligt.

Verder werden op het terrein ook twaalf grafkelders met twintig begravingen gevonden. Daaronder zijn er geïdentificeerde graven van vier abten en twee Brugse burgemeesters. Ook werden er anonieme graven van kinderen gevonden en enkele grafgiften, waaronder vier met edelstenen bezette ringen en twee kruisjes. “Meer dan 600 jaar geschiedenis lag 200 jaar begraven onder een speelplaats en nu toont dit unieke stukje Brugse geschiedenis zich in al haar schoonheid”, zegt de schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

De archeologen zullen alle vondsten wassen en registreren en ook natuurwetenschappers zullen zich over de vondsten buigen. Het is de bedoeling dat de stoffelijke resten uiteindelijk opnieuw worden begraven.