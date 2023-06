Politie op zoek naar oudere man die vanuit witte bestelwagen meisje (10) aansprak in Deinze

Op donderdag 25 mei 2023 omstreeks 08.15 uur was een 10-jarig meisje te voet op weg naar school. Het meisje was nog maar net vertrokken toen ze in de Oude Heirbaan in Deinze, ter hoogte van huisnummer 99, werd aangesproken door een oudere man in een witte bestelwagen. De man kwam van Deinze en reed richting Gottem. Hij stopte links van de rijbaan en sprak het meisje aan. Hij vroeg haar of ze chips wou. Het meisje vertrouwde het niet en belde onmiddellijk bij iemand aan.

Het voertuig van de man is vlak voor de feiten, om 08.16 uur, gefilmd door een bewakingscamera. Het gaat om een witte bestelwagen. Het slachtoffer heeft kunnen zien dat er in de wagen pakjes lagen.

Het gaat om een oudere man van ongeveer 60 à 65 jaar. Hij was zwaar gebouwd en had grijs kalend haar, lichte ogen en een stoppelbaard. Hij droeg in de wagen een groen fluo vestje zonder mouwen en had veel moedervlekjes op zijn armen. De man sprak Nederlands en had een Oost-Vlaams accent.

Herkent u deze persoon, de wagen of herkent u zichzelf, of heeft u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kunt ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.