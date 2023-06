Twee maand na vondst lichaam blijft er veel onduidelijkheid over doodsoorzaak Raul (9)

Hoe kwam de kleine Raul (9) om het leven? Op die vraag kan het gerecht twee maanden na de vondst van zijn lichaampje in het Houtdok nog geen duidelijk antwoord op geven. De raadkamer in Gent verlengde maandag daarom net zoals de moeder eerder de aanhouding van zijn stiefvader.

De zaak Raul barstte half april los toen aan het licht kwam dat de jongen door zijn eigen moeder en stiefvader gemarteld werd, stierf en nadien koudweg gedumpt werd in het Houtdok. Beiden werden daarop voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zitten sindsdien in voorhechtenis in de cel.

Het gerecht voerde een autopsie uit op het lichaam van Raul om de exacte doodsoorzaak te achterhalen, maar die bracht geen eenduidig antwoord. Dat zou volgens een expert te maken kunnen hebben, dat het lichaam twee maanden in het water lag. Dat bemoeilijkt een autopsie.

Confrontatie

De verklaringen van de verdachten lopen ook niet gelijk. Beide schuiven de schuld in elkaars schoenen. Tijdens een confrontatie in mei beschuldigden ze plots ook Raul’s 13-jarig zusje. Zij zou volgens hen haar broer ook mishandeld hebben en geslagen hebben met een riem.

De geloofwaardigheid van deze verklaringen worden onderzocht. Zowel de stiefvader als de moeder van Raul werden nadien nogmaals verhoord door de speurders, maar dat forceerde geen doorbraak in het dossier. Het blijft dus wachten op antwoorden over het overlijden van Raul.

Begrafenis

Zowel de moeder als de stiefvader blijven daardoor voorlopig in de cel in belang van het lopende onderzoek. De aanhouding van de moeder werd twee weken geleden al voor twee maand verlengd. De stiefvader volgde op zijn buurt maandag. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Staelens.

Twee maanden na de vondst van het lichaam van Raul kon zijn lichaam ook nog altijd niet begraven worden. De familie van het jongetje wil hem begraven in zijn thuisland Roemenië. Door het lopend onderzoek en de autopsie die geen duidelijkheid brengt, blijft het lichaam voorlopig in België.