Minstens vier Palestijnen gedood bij confrontatie met Israëlische leger in Jenin

In de stad Jenin, op de Westelijke Jordaanoever, zijn maandag minstens vier Palestijnen om het leven gekomen bij gevechten met het Israëlische leger. Meer dan twintig mensen zijn gewond geraakt, zo heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid maandag meegedeeld. Sommigen gewonden werden in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger heeft onder meer vanuit helikopters raketten afgevuurd.