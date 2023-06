Twee jaar cel voor man die met Jürgen Conings communiceerde over aanslag

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Anthony A. (33) uit Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel met probatie-uitstel. Hij had met de intussen overleden extreemrechtse militair Jürgen Conings berichten uitgewisseld over het plegen van een aanslag.

De feiten waren aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar Conings. Die had in mei 2021 wapens gestolen uit de kazerne van Leopoldsburg en had in een afscheidsbrief met een aanslag gedreigd. Hij pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Bij uitlezing van zijn gegevensdragers werd een conversatie uit 2020 gevonden tussen Conings en Mario V. waarin ze hun ongenoegen uitten over hoe het er in onze samenleving aan toe ging. Conings zei toen al dat hij actie wilde ondernemen en dat hij toegang had tot wapens. Beide mannen besloten om eerst gelijkgezinden te zoeken. Anthony A. had gereageerd op een oproep op Facebook en zei dat hij klaar was voor actie.

De verdere communicatie verliep via de versleutelde e-maildienst Proton Mail. Tussen 24 juni en 1 juli 2020 stuurden ze verschillende berichten naar elkaar. Anthony A. vertelde daarin dat hij door moslims in een coma werd geslagen. Hij had blijvende letsels opgelopen, terwijl zijn aanvallers vrij rond liepen. Conings vroeg of hij aan meer informatie kon geraken, want hij wilde die mannen een lesje leren. De beklaagde zei dat hij info over hen en over hun advocaat ging zoeken.

Anthony A. ontkende eerst, maar gaf uiteindelijk toe dat hij de berichten verzonden had. Hij beweerde niet te weten dat hij ze naar Jürgen Conings had gestuurd. De inhoud deed hij als grootspraak af. De rechtbank vond de feiten echter bewezen. “Hij heeft zich wetens en willens aangesloten bij een clandestiene chatgroep gericht op het plegen van een aanslag. Conings gaf te kennen dat hij ‘ver’ wilde gaan en de beklaagde bleef toch verder met hem communiceren.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.