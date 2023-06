KV Oostende stelt Nils Vanneste aan als nieuwe sportief directeur

KV Oostende heeft maandag Nils Vanneste aangeduid als nieuwe sportief directeur. Dat maakte de kustploeg bekend op zijn website. Vanneste was de voorbije vijf jaar sportief jeugddirecteur bij KVO. Hij neemt de taken over van de vertrokken Franse CEO Gauthier Ganaye.

“Met Nils Vanneste stellen we een sportief manager aan die de club en de competitie kent en de afgelopen jaren prachtig werk heeft geleverd binnen onze jeugdwerking, getuige de titel van de U21 en de bekerfinales van diezelfde U21 en U18”, legde de Raad van Bestuur van KVO uit in een verklaring. “Onze jeugdafdeling is een goed geoliede machine en talloze jongens zijn ook doorgestroomd naar de A-kern. Nils heeft een grote kennis van de Belgische jeugd- en U21-teams en we zijn ervan overtuigd dat hij jonge en ook Belgische spelers kan aantrekken om naar KVO te komen.”

Volgend seizoen stijgen twee tot drie teams uit de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League. “We moeten dit momentum proberen aan te grijpen om direct terug te keren naar 1A”, aldus de club. “Maar laten we nederig zijn en de komende maanden gebruiken om hard te werken. We realiseren ons dat er fouten zijn gemaakt en nemen hier ook onze verantwoordelijkheid voor. We willen met concrete acties het vertrouwen van iedereen terugwinnen, te beginnen met het opzetten van een nieuwe sportieve structuur met een sterke lokale identiteit.”

De spelers van KVO begonnen maandag aan de trainingen. Een nieuwe trainer na het vertrek van de Oostenrijkse T1 Dominik Thalhammer is er nog niet. Oostende beëindigde de Jupiler Pro League vorig jaar als zestiende en degradeerde zo naar 1B.

KVO kondigde maandag ook een bestuurswijziging aan. Aandeelhouder Krishen Sud treedt toe tot het bestuur, ter vervanging van Paul Conway van minderheidsaandeelhouder PMG. Er wordt ook gezocht naar een nieuwe CEO.