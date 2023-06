Beschuldigden Jef V.O. en zijn Marnik in de assisenzaal. — © Jan Van der Perre

Op de tweede dag van het assisenproces van de putdekselmoord in Gierle, heeft voorzitter Jos Decoker laten weten dat hij de putdeksel alsnog in beslag zal laten nemen. Daar hadden de advocaten van Jef V.O. vrijdag op aangedrongen. Het gevaarte van 72,5 kilo zal maandagmiddag of anders dinsdag naar de assisenzaal worden gebracht.