Bredene organiseert opnieuw proefproject met statiegeld op blikjes en petflessen

Minister Demir kondigde eind vorig jaar aan dat in er in 2025 statiegeld zal worden ingevoerd. Momenteel lopen er verschillende proefprojecten rond digitale systemen voor statiegeld. Volgens Bredene is een digitaal systeem echter geen goed idee. “We weten dat bijna de helft van de bevolking niet de digitale skills heeft om met zo’n systeem te werken”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit). “En dan hebben we het nog niet over de technische uitwerking om scancodes op verpakkingen te printen, privacyproblemen, de fraudegevoeligheid en de bijkomende werklast voor (lokale) overheden om het digitaal systeem uit te rollen.”

Met het proefproject in Bredene wil de gemeente aantonen hoe eenvoudig een klassiek systeem van statiegeld is in gebruik. “We tonen aan hoe gemakkelijk het in te voeren is. Bovendien kunnen we ook al onmiddellijk de resultaten zien in de zwerfvuilproblematiek. Met het proefproject tonen we aan de minister dat de oplossing simpel is en dat het effect van statiegeld zich al talloze keren bewezen heeft”, zegt Vandenberghe.

Tegen het einde van dit jaar zou de minister een keuze moeten maken omtrent het systeem van statiegeld. “We tonen aan dat klassiek statiegeld echt de enige optie is wanneer de minister in het najaar een keuze moet maken.”