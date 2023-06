VN slaan alarm over geweld en humanitaire noden in oosten van Congo: “Het lijden is immens”

De Verenigde Naties hebben maandag een alarmkreet geslagen over het steeds toenemende geweld en de humanitaire noden in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

“De hoogste humanitaire hulpfunctionarissen ter wereld hebben opgeroepen tot een onmiddellijke escalatie van humanitaire operaties in het oosten van de DRC, na maanden van aanhoudend geweld en groeiende humanitaire behoeften”, schrijft het kantoor van de humanitaire coördinator (Ocha) in Kinshasa. “De bijkomende hulp moet vooral voedsel, bescherming van kwetsbare personen en de bestrijding van ziekten in de provincies Ituri, Noord-Kivu en Zuid-Kivu zijn.”

Ocha herinnert eraan dat vorige week vijftig mensen, waaronder heel wat kinderen, werden vermoord in Lala, in de provincie Ituri. “Sindsdien zijn duizenden anderen op de vlucht”, klinkt het.

Humanitaire noden “ongezien”

Volgens hulpverleners zijn de humanitaire noden ongezien. “Het lijden is immens, miljoenen mensen hebben dringend nood aan humanitaire hulp”, zegt Bruno Lemarquis, humanitair coördinator in DRC.

Ocha meent dat honger en ondervoeding toenemen in het oosten van het land als gevolg van een dodelijke combinatie van geweld, natuurrampen, wijdverspreide armoede en gebrek aan basisvoorzieningen. “Boeren moeten hun grond verlaten uit angst voor aanvallen. Bovendien zijn er epidemieën zoals Ebola, cholera en andere ziekten die de humanitaire crisis in de regio nog versterken.”

Miljoenen gevlucht

In de regio’s Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Ituri zijn sinds maart 2022 zo’n 2,8 miljoen mensen moeten vluchten. In het hele land zouden ongeveer 6,3 miljoen mensen hun thuis hebben verlaten om veiligere oorden op te zoeken, berekende Ocha.

Het oosten van de DRC wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van heel wat lokale maar ook buitenlandse gewapende groepen. Een deel van hen vond hun oorsprong in de regionale oorlogen die in de jaren 1990 en 2000 werden uitgevochten.