Waals luchtvaartbedrijf Sonaca tekent “grootste contract van zijn geschiedenis” met Airbus

Het Waalse lucht- en ruimtevaartbedrijf Sonaca heeft op het Internationale Lucht- en Ruimtevaartsalon (SIAE) in het Franse Le Bourget het “grootste contract van zijn geschiedenis” ondertekend, met vliegtuigbouwer Airbus. Dat kondigt Sonaca maandag aan. Airbus van zijn kant kondigt aan dat het helikopters gaat maken in Saudi-Arabië.

Met de ondertekening van het contract “wordt Sonaca de officiële leverancier voor de flaps van de Airbus A321XLR, en de historisch verankerde bijdrage voor de levering van de lamellen van de A320 en A350 wordt verlengd”, aldus het persbericht. Het bedrijf noemt de deal een “belangrijke stap voorwaarts in haar diversificatiestrategie”.

De A321XLR is het nieuwe langeafstandsvliegtuig met één gangpad van de Franse vliegtuigbouwer. De componenten voor dat vliegtuig zal Sonaca produceren op drie van zijn belangrijkste sites, in eigen land, Brazilië en Roemenië. Goed 160 personeelsleden zullen bij de bouw betrokken zijn.

Daarnaast blijft Sonaca dus de lamellen voor de A320 en A350 produceren. “Dit toont het hernieuwde vertrouwen in een van de belangrijkste componenten en bevestigt de industriële robuustheid en concurrentiekracht van Sonaca”, klinkt het. Met hoeveel omzet deze contracten gepaard moeten gaan, geeft Sonaca niet vrij.

Het bedrijf deelt maandag ook nog mee dat het nieuwe technologieën zal ontwikkelen voor de installatie van een mechanische bewerkingsmachine voor grote onderdelen. Deze nieuwe aanpak, die groener moet zijn dan de huidige processen, brengt investeringen van meer dan 40 miljoen euro mee.

Airbus

De Europese luchtvaartreus Airbus gaat in Saudi-Arabië helikopters bouwen met het lokale defensiebedrijf Scopa Industries. Scopa kondigde de investering van alles samen 25 miljard riyal (6,1 miljard euro) over 20 jaar maandag aan in de marge van een Frans-Saoedisch investeringsforum in Parijs.

Airbus en Scopa poten samen een fabriek neer in Saoedi-Arabië die binnen de drie jaar operationeel zou zijn. Ze zullen er helikopters voor zowel militair als civiel gebruik maken, niet alleen voor Saoedi-Arabië, maar ook andere landen in het Midden-Oosten.

Het uitbouwen van de binnenlandse defensie-industrie is een speerpunt van de plannen van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij wil de economie van zijn land minder afhankelijk maken van olie.