Ans Persoons volgt opgestapte Pascal Smet op als staatssecretaris

Ans Persoons (44) draait al een hele tijd mee in de Brusselse politieke bubbel. Ze is al twee termijnen – sinds december 2012 en dus meer dan tien jaar – schepen in Brussel-stad. Na de onverkwikkelijke schandalen bij Samusocial en het ontslag van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) stapte ze in 2017 zelf uit het stadsbestuur. Maar Mayeurs opvolger Philippe Close viste Persoons – die met de burgerbeweging Change.Brussels naar de kiezer stapte – na de lokale verkiezingen van 2018 weer op. Sinds kort is Persoons samen met Suzy Bleys overigens ook voorzitter van one.brussels, zoals de Vlaamse socialisten zich in Brussel noemen.

LEES OOK. Conner Rousseau is al terug in het land en moet meteen belangrijke beslissing nemen: wie zal Pascal Smet opvolgen?

Zij zegt de komende maanden als Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp “keihard” te zullen werken “om de inspanningen van Pascal voor Brussel verder te zetten”. “Betaalbaar wonen, een leefbare publieke ruimte en een zorgzame stad voor alle Brusselaars, dat blijven onze prioriteiten.”

Zij volgt Pascal Smet op, die afgelopen weekend opstapte na de heisa die ontstaan was na het bezoek van een Iraanse delegatie, onder meer de burgemeester van Teheran, aan de Brussels Urban Summit. Dat wordt als bijzonder ongepast aanzien na onder meer de gijzeling van Olivier Vandecasteele.

LEES OOK. Hij stond moederziel alleen: het ontslag van Pascal Smet (Vooruit) gaat om veel meer dan die “ene fout van een medewerker”

In een persbericht benadrukt Vooruit dat de keuze voor Ans Persoons wordt gedragen door het hele team. “Ik heb Ans destijds achter de schermen leren kennen als een straffe collega. Als een straffe madam”, zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Ik ben er zeker van dat ze deze opdracht met veel verantwoordelijkheid zal opnemen. Daarnaast wil ik Pascal bedanken voor zijn grote inzet voor Brussel, Vlaanderen en onze beweging. Zijn moedige beslissing om politieke verantwoordelijkheid en fatsoen te laten voorgaan op politieke spelletjes, verdient alle lof.”

Steun

Pascal Smet zelf schaart zich ook achter Persoons als opvolgster. “Ans gaat dat goed doen. Ze heeft tonnen ervaring als schepen, is thuis in de Brusselse cultuur- en jeugdsector en ze kent de dossiers op het vlak van stedenbouw. Mijn politieke nalatenschap is in goede handen.”

Hannelore Goeman, die ook in aanmerking leek te komen, wordt het dus niet. Zij blijft op vraag van de voorzitter de Vlaamse fractie leiden. “Ans heeft mijn volle steun”, zegt Goeman. “Ik zal samen met haar het Brusselse team van Vooruit in handen nemen. Ondertussen is er ook nog veel werk in het Vlaams Parlement.”