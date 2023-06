“Je laptop ’s nachts opladen, daar is geen enkele reden voor”: brandexpert Tim Renders hamert op het brandveilig maken van je woning

De meest recente cijfers rond woningbranden. Credit: Tim Renders

Een zwartgeblakerde voorgevel, kapotte ramen, veel bloemen en kindertekeningen. Het is een triest beeld van het tragische incident vorige week in Gent, waarbij twee kinderen – een meisje van negen maanden, en een jongen van vier – en een papa omkwamen. Helaas volgden er maandag opnieuw zulke beelden. Deze keer in het Antwerpse Sint-Amands waar opnieuw twee kinderen – een meisje van vier en een jongen van acht – het leven lieten.

LEES OOK. Buurt zwaar aangeslagen na dood van Kyara (4) en Kiano (8): “Stefanie ging op handen en voeten weer binnen om haar kindjes te redden”

Begin dit jaar, in januari, stierf ook een jongetje van drie in een woningbrand in Luik. Trieste balans: het jaar is nog maar halfweg en er zijn al vijf kinderen in een dodelijke brand te betreuren. Dat is nu al evenveel als in heel vorig jaar (zie grafiek). “Verschrikkelijk nieuws. Het is dramatisch”, zegt brandexpert Tim Renders. Hij verklaart al jaren in de media hoe belangrijk het is om meer in te zetten op brandpreventie. “Ook al is het bij niemand honderd procent brandveilig. Ook bij mij thuis niet. Ik weet dat mijn verhaal vaak hetzelfde klinkt, maar met enkele maatregelen, zoals het plaatsen van meer rookmelders, kan het aantal doden en gewonden bij woningbranden drastisch dalen.”

(Lees verder onder de foto)

Bloemen en knuffels na de woningbrand in Gent. — © David Van Hecke

De rookmelders. Tim Renders kan het niet genoeg benadrukken, zegt hij. “Ik hoor dagelijks van mensen dat zij één rookmelder per verdieping hebben. Maar dat is te weinig. In een klassieke gezinswoning hangt vaak een rookmelder in de inkomhal en in de nachthal. Maar als die afgaat, is het al te laat. Want de gang kan dan onder de rook staan, wat de vluchtweg bemoeilijkt. Of er is tegen dan al een kind gestorven in de slaapkamer, omdat er te veel tijd is overgegaan. Een rookmelder tussen de kamers volstaat niet. Neen, er zou in elke kinderkamer een rookmelder moeten hangen. Ook al is dat niet verplicht.”

(Lees verder onder de foto)

Bij de woningbrand in Gent lieten twee kinderen het leven. — © David Van Hecke

Maar enkel rookmelders ophangen, volstaat niet. “Ik merk dat veel mensen rookmelders hebben die over datum zijn. En ook belangrijk: je moet die rookmelders één keer per maand ontstoffen of stofzuigen om de werking optimaal te houden.” Renders wijst ook op de gevaren van elektrische apparaten die (‘s nachts) opgeladen worden. “Zeker in die hittetemperaturen. Mensen plaatsen dan extra airco’s of ventilatoren. Maar net als bij opladers van een laptop, tablet of smartphone kunnen die makkelijk oververhit geraken. Je moet proberen het risico op brand zo klein mogelijk te houden. Dus laad ’s nachts zo weinig mogelijk op.”

LEES OOK. Twee kindjes (4 en 8) overleden bij hevige woningbrand in Sint-Amands, moeder kritiek: “Ze werd in de tuin aangetroffen”

En een allerminst te onderschatten belang, zegt Renders, is het afspreken van een duidelijke vluchtroute bij brand. “Op het werk doe je jaarlijks evacuatieoefeningen. Ook op school, zelfs in de kleuterklas, oefenen ze dat. Waarom zou je dan thuis niets doen? Het is net dáár dat de slachtoffers vallen. Doe dus thuis met je gezin een brandoefening. Geef je kinderen een zaklampje om te oefenen als de elektriciteit bij brand uitvalt. En spreek een verzamelplaats af aan de voorzijde van de woning. Aan een brievenbus of lantaarnpaal, bijvoorbeeld. Zodat je mekaar daar meteen terugvindt en niemand onnodig de woning weer inrent. En zodat de hulpdiensten zich daar over je kunnen ontfermen.”