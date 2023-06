Twee doden in de marge van interland tussen Benin en Senegal

Twee supporters hebben zaterdag het leven gelaten tijdens de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup voetbal tussen Benin en Senegal. Dat maakte persagentschap AFP maandag bekend. Procureur Jules Ahoga opende in Benin een onderzoek naar de gebeurtenissen in het stadion in Cotonou. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Naast de twee doden vielen er in de grote menigte fans ook een tiental gewonden. De wedstrijd was gratis toegankelijk en dat zorgde voor een ware volkstoeloop. Op de tribunes zouden enkele fans onwel geworden zijn. Andere toeschouwers wilden in het gedrang dan weer zo snel mogelijk een andere tribune bereiken, zonder te wachten op de hulp van de reddingsdiensten. Verschillende fans werden onder de voet gelopen.

Een van de twee overledenen was op slag dood, de tweede stierf in een ziekenhuis. Nog verschillende supporters moesten opgenomen worden in het ziekenhuis.

In 2019 ging het in Benin ook al eens mis tijdens een wedstrijd tegen Togo. Bij een stormloop viel toen een dode en dertien gewonden.