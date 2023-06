Koppel dat tien dierbaren verloor op hun trouwdag breekt stilte: “We kunnen dit niet alleen”

Enkele uren nadat Mitchell Gaffney en Madeleine Edsell in het huwelijksbootje waren gestapt, vonden tien aanwezigen een week geleden de dood bij de crash van de bus die hen na het feest naar hun motel bracht. Zesentwintig anderen raakten gewond. Op dit moment worden nog zeven patiënten verzorgd in het ziekenhuis, volgens een woordvoerster is hun situatie stabiel.

Het feest ging door op de wijngaard Wandin Valley Estate in Lovedale, 128 kilometer ten noorden van Sydney. De 35 passagiers waren onderweg naar Singleton, bijna 35 kilometer verderop, toen de bus om half 12 ‘s nachts bij de stad Greta is gekanteld. De 58-jarige buschauffeur is vrij na het betalen van een borgsom, hij wordt beschuldigd van gevaarlijk rijgedrag met de dood tot gevolg.

In hun eerste publieke verklaring sinds de tragedie bedanken Mitchell en Madeleine de gemeenschap voor de “vele uitingen van liefde en steun”. “Hoewel we dit ten zeerste waarderen, vragen we de media om onze privacy te respecteren terwijl we rouwen. Onze eerste bekommernis op dit moment is het verwerken van deze gebeurtenis en het ondersteunen van onze familie en vrienden. Dit kunnen we niet alleen. Daarom wijzen we vragen om interviews af”, meldt het bruidspaar, dat niet in de bus zat.

Veiligheidsgordels verplichten

De vader van Mitchell Gaffney pleitte zondag in een post op LinkedIn voor het gebruik van veiligheidsgordels in bussen. “Hopelijk kan er iets positiefs uit deze tragedie komen”, schrijft John Gaffney. “Mijn echtgenote en ik vinden dat iedereen die in een bus rijdt, toegang moet hebben tot een veiligheidsgordel en door de wet moet worden verplicht om die te dragen.”

