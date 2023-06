Bestuurder vrijgesproken voor frontale aanrijding op fietspad waarbij Yanni (19) been verloor

De jongeman werd vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen, het inhalen langs rechts en het overschrijden van een witte doorlopende wegmarkering. Hij reed daarbij de intussen 19-jarige Yanni Serverius aan, wiens onderbeen maanden later ten gevolge van de aanrijding moest worden geamputeerd.

Op 27 mei 2021 deed het incident zich voor op de Mechelsebaan in Duffel. A.M. wilde er met zijn Audi een andere bestuurder langs rechts over het fietspad inhalen en reed daardoor een fietser aan die tegen de rijrichting in fietste. De fietser werd weggekatapulteerd en kwam twintig meter verder in de gracht terecht. De 17-jarige jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd en werd een maand lang in kunstmatige coma gehouden. De maanden nadien doorstond hij helse pijnen tot de dokters besloten dat het noodzakelijk was zijn linkerbeen te amputeren net boven de knie.

Volgens de verdediging van de bestuurder moest hij uitwijken voor een voertuig dat net voordien zeer traag de Mechelsebaan was opgedraaid. Doordat er een groot snelheidsverschil was tussen hem en het ander voertuig, dreigde hij de wagen aan te rijden. Om dit te vermijden, moest hij uitwijken. Links kon dat niet doordat de weg versmald werd, dus reed hij op het fietspad rechts. De bestuurder had de fietser, die tegen de rijrichting in reed, niet opgemerkt. Een stelling die de rechter heeft gevolgd.

“Onvoorzienbare hindernis”

“De bestuurster van de Nissan verklaarde dat ze vanuit de Zandstraat de Mechelsebaan opreed, maar niet weet of de Audi van A.M. achter haar reed”, duidt persrechter Wim Schelkens het vonnis. “Het is volgens de rechtbank essentieel wanneer men vanuit een ondergeschikte weg de rijbaan komt opgereden dat men zich bewust is van de aanwezigheid van andere voertuigen op de hoofdbaan die men wenst op te rijden.”

De politierechter meent dat de exacte plaats van de botsing nergens uit blijkt: er werd geen remspoor van de Audi aangetroffen en op welke concrete afstand A.M. verwijderd was van de Zandstraat op het ogenblik dat de Nissan de rijbaan kwam opgereden, is niet geweten. Ook dat A.M. aan onaangepaste snelheid zou hebben gereden, is niet bewezen.

“De rechtbank acht het daarom aannemelijk dat A.M. geconfronteerd werd met een onvoorzienbare hindernis, meer bepaald het te traag en te kort voor de personenauto Audi van A.M. op de Mechelsebaan rijden van de personenauto Nissan, zodat A.M. niets kan verweten worden”, besluit Schelkens.