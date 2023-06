Parende mieren zetten massa’s Duitsers zonder internet of vaste telefonie: “Ze laten flinterdun zuurspoor achter”

Al voor de vijfde keer in korte tijd zitten de bewoners in het westen van het Duitse Saksen zonder vaste telefoon en internet. Zwangere mieren laten een soort van zuur achter dat de kabels in de verdeelkasten aantast.

Kleine diertjes, grote problemen. Daar weten ze in het Duitse Waldenburg alles van. Een mierenkolonie heeft daar al voor de vijfde keer zware schade aangericht aan het telefoon- en internetnetwerk.

Het is paartijd, en na de seks gaan zwangere mieren op zoek naar nesten om nieuwe kolonies te stichten. Bij voorkeur trekken ze zich dan terug in nauwe, donkere holtes en spleten waar het warm en droog is. Verdeelkasten van telefonie en internet zijn blijkbaar een gegeerde plek. Operatoren doen er nochtans alles aan om indringers buiten te houden, maar eens de mieren er geweest zijn, blijven ze blijkbaar terugkeren.

En dat is best vervelend. Volgens experts laten ze een flinterdun zuurspoor achter. Dat moet hen onder meer verdedigen tegen vijanden als schadelijke bacteriën.

“Alleen, dat zuur is ook zeer schadelijk voor de kabels en printplaten in de verdeelkasten”, zegt woordvoerder Georg von Wagner van Telekom. “Zeker voor oudere kabels, zoals die in Waldenburg, vormt dat een groot probleem. Het zuur tast het rubber aan en zorgt voor kortsluitingen, zodat ganse wijken al voor de vijfde keer dit jaar zonder internet of vaste telefoon zitten. En het kan tot een week duren voor de schade hersteld is.”

Toch wil Georg von Wagner de mieren ook niet alle schuld geven van de internetproblemen en de dure herstellingen. Want ook andere dieren halen af en toe wijken of ganse dorpen offline.

“Zo haalden we een tijdje geleden een familie adders uit een verdeelkast. Het diertje had er een nest gebouwd om aan gezinsuitbreiding te doen. Een andere keer zorgde een schorskever-plaag ervoor dat leidingen moesten worden vervangen.”