DE INSIDER. Kon de dood van Gino Mäder vermeden worden? “Het is dringend tijd dat de wielersport enkele taboes doorbreekt”

Afdalen aan 100 km/u, met enkel een helmpje ter bescherming: is dat echt een “risico van het vak”? Na de dood van de Zwitserse renner Gino Mäder (26) staat veiligheid in de koers volop ter discussie. Volgens onze chef wielrennen Wim Vos is het dringend tijd om de sport anders te benaderen: “Valpartijen horen zogezegd bij de koers. Het wordt verkocht als spektakel”, zegt hij in onze podcast ‘De Insider’. “Dat is eigenlijk pervers.”