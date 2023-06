Duitse tabloid Bild schrapt honderden banen

De Duitse tabloid Bild, onderdeel van persgroep Axel Springer, gaat honderden banen schrappen en een derde van zijn regionale edities in Duitsland. Dat is maandag vernomen van ingewijden.

Bild zou 200 banen willen schrappen over heel Duitsland en het aantal regionale edities er willen terugbrengen van achttien naar twaalf. “De huidige structurele wijzigingen zorgen voor banenverlies. We laten producten, projecten en handelswijzen vallen die nooit rendabel zullen worden”, aldus de directie in een mededeling aan de personeelsleden.

Bild heeft sinds begin dit jaar een strategie aangenomen van 100 procent digitaal, met als doelstelling om op termijn geen papieren editie meer te hebben.