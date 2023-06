KV Oostende start voorbereiding zonder T1, maar met vertrouwen en nieuwe sportief manager: “Ik geloof rotsvast in de toekomst van KVO”

Ook bij KV Oostende rolt de bal opnieuw. Weliswaar zonder hoofdcoach, want een opvolger voor Dominik Thalhammer is er nog niet. Ook op het vlak van versterkingen bleef het voorlopig bijzonder stil in Oostende. “Wees gerust, er zal een competitieve spelerskern en een capabele technische staf samengesteld worden”, pleit kersvers sportief manager Nils Vanneste voor rust en geduld.

Hoewel de naam van Stijn Vreven nadrukkelijk circuleert in de Koningin der Badsteden, is het dus nog even wachten op een nieuwe coach, maar KV Oostende heeft met Nils Vanneste wel eindelijk een opvolger beet voor de zwaar gecontesteerde Gauthier Ganaye, die bij RWDM aan de slag ging. “Ik heb geen seconde getwijfeld toen men me die vraag stelde”, glimlacht Vanneste. “Natuurlijk is de uitdaging niet gering, maar ik geloof rotsvast in de toekomst van KVO.”

“Vergis je niet: we zijn ambitieus, maar we mogen ook niet te hard van stapel lopen”, waarschuwt Vanneste meteen ook de achterban van de Kustboys. “Je mag de Challenger Pro League niet onderschatten. De concurrentie zit ook niet stil. We zullen er echter alles aan doen om deze club zo snel mogelijk opnieuw naar 1A te loodsen, want daar horen we gewoon thuis.”

Bij afwezigheid van een nieuwe coach neemt good old Kurt Bataille dus de honneurs waar als T1 ad interim. “Ik ken deze club inderdaad door en door”, aldus de ervaren coach, die vorig seizoen zowel met de beloften van KVO als met tweedeprovincialer KSV Bredene kampioen werd. “Natuurlijk is onze kern nog niet compleet, maar toch voelde ik dat de spelerskern heel gretig op het trainingsveld verscheen.”

“Wellicht zullen er nog enkele jongens de club verlaten, terwijl we ook nog wel enkele nieuwe gezichten zullen mogen verwelkomen. Een nieuwe coach? Die komt er ook aan. (lacht) Of ik dan nog aan boord blijf? Laten we eerst rustig afwachten wie er uiteindelijk aangesteld wordt. Mijn rol is daarbij echt wel bijkomstig. Het gaat nu eerst en vooral om de toekomst van KV Oostende.”

Identiteit herstellen

En passant vervangt Krishen Sud dan weer Paul Conway, die ook al niet bepaald geliefd was bij de bij de Oostendse achterban, in de raad van bestuur van KVO. Heel wat verschuivingen dus in Oostende, maar zowel Vanneste als Bataille – die geassisteerd wordt door Michiel Jonckheere – stralen bijzonder veel vertrouwen uit.

“Ik werk nu toch al vijf jaar bij KV Oostende en besef dan ook wel heel goed dat we nu vooral zo snel mogelijk een duidelijke structuur moeten neerzetten waarbij iedereen perfect weet waar hij of zij aan toe is. Ik besef dat onze fans nog met tal van vragen zitten, maar mijn boodschap is duidelijk: wees gerust. Er zal een competitieve spelerskern en een capabele technische staf samengesteld worden. Daarbij trekken we ook de kaart van de jeugd en willen we ook de KVO-identiteit opnieuw in ere herstellen: we zoeken werkers, spelers die hun truitje nat willen maken.”