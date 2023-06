Premier De Croo zet Lahbib uit de wind na omstreden komst Iraanse delegatie: “Verantwoordelijkheid leggen waar ze ligt”

Premier Alexander De Croo vindt niet dat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) verantwoordelijkheid draagt voor de Iraanse delegatie die vorige week aanwezig was op de Brussels Urban Summit. Dat maakte hij maandagmiddag duidelijk op VTM nieuws. “Ik denk dat we de verantwoordelijkheid moeten leggen waar ze ligt. Brussel heeft ondanks een negatief advies toch gekozen om ze uit te nodigen en zelfs om het zelf te betalen”, aldus de premier.

Alles draait rond de Brussels Urban Summit van vorige week, een internationale conferentie met vertegenwoordigers van tal van grote steden wereldwijd. Dat daarbij ook een Iraanse delegatie met onder meer de burgemeester van Teheran aanwezig was, wekt verbazing en ergernis. Gezien de context - de massale hardhandige repressie van demonstranten door het streng islamitische Iraanse regime en de onterechte opsluiting van westerlingen onder wie ook de pas onlangs vrijgekomen Belg Olivier Vandecasteele - is het niet evident dat de Iraniërs een visum konden krijgen.

Onder vuur

Brussels staatssecretaris voor onder meer Internationale Aangelegenheden Pascal Smet kwam meteen onder vuur te liggen. Zijn kabinet zou druk hebben uitgeoefend zodat de Iraniërs toch een visum konden krijgen, ondanks een negatief advies van Buitenlandse Zaken. Hijzelf ontkende dat er sprake was van druk, waardoor de blikken - minstens van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang - richting minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib verschoven. Het is immers via haar diensten dat de Iraniërs alsnog aan een visum geraakten. Smet nam overigens alsnog ontslag, omdat de verblijfskosten van de Iraniërs in Brussel betaald werden met overheidsmiddelen na tussenkomst van zijn kabinet.

Lahbib krijgt woensdag nogmaals vragen over de affaire in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, maar als het van premier Alexander De Croo afhangt komt haar positie niet in het gedrang. “Ik denk dat we de verantwoordelijkheid moeten leggen waar ze ligt. Brussel heeft ondanks een negatief advies toch gekozen om ze (de Iraansse delegatie, red.) uit te nodigen en zelfs om het zelf te betalen”, zei hij maandag aan VTM Nieuws. “Ik heb een jaar lang onderhandeld met Iran om een onschuldige Belg (Olivier Vandecasteele, red.) vrij te krijgen. (..) Mijn mening over Iran is heel duidelijk. Ik heb dat trouwens samen met minister Lahbib gedaan dus ook haar mening is heel duidelijk.”

