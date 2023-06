Dan scoor je een wereldgoal, ga je lekker gek vieren met je medespelers en… komt de ref zeggen dat je buitenspel stond

Ook in de VS stonden de finales van de Concacaf Nations League op het programma. In de wedstrijd om de derde plaats nam Panama het op tegen Mexico. En daarin viel wel wat te beleven.

De Mexicanen kwamen al na vier minuten op voorsprong via Jesus Gallardo. De Panamezen probeerden de bakens te verzetten en dat leek na tien minuten in de tweede helft ook te lukken. Via een ingestudeerd nummer belandde een vrije trap op de borst van Anibal Godoy. De 33-jarige middenvelder van Nashville trok de bal enig mooi over zijn hoofd in de rechterbenedenhoek voorbije een verbouwereerde doelman Ochoa, ex-Standard.

Godoy spurtte meteen naar de cornervlag en riep zijn medespelers op om samen in een denkbeeldige autobus plaats te nemen. Leuk, heel leuk ware het niet dat scheidsrechter Parchment in samenspraak met de VAR ontdekte dat Godoy buitenspel stond op het moment dat de bal werd ingespeeld. Het feestje was weliswaar doorgegaan maar het doelpunt - noem het gerust een wereldgoal - werd niet gevalideerd.

Godoy werd tien minuten later vervangen, de stand veranderde niet meer zodat Mexico het eindtoernooi op plaats drie afsloot.