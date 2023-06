Jan Vertonghen is geschrokken van reactie Thibaut Courtois: “Het groepsproces is verstoord”

Jan Vertonghen (36) is de recordinternational met 147 caps en was op het WK in Qatar nog de aanvoerder van de Rode Duivels. Hij weet hoe het voelt als die band je opeens ontvalt, maar toch is de verdediger best hard voor Thibaut Courtois.

Jan Vertonghen is vaak een diplomaat als hij met de media spreekt. Toch verraadt zijn lichaamstaal dikwijls hoe hij zich voelt. In het geval rond Thibaut Courtois was dat allesbehalve vrolijk. “Het was schrikken, ja”, aldus de RSCA-verdediger. “Als een speler op die manier het trainingskamp van de nationale ploeg verlaat, wordt dat ook binnen de groep een thema. Zeker als het gaat om Courtois, die heel belangrijk voor ons is. Dat begint met wat geruchten en dan werd dat verhaal bevestigd door de bondscoach. Het is dit eerste keer dat ons zoiets overkomt.”

De doelman was misnoegd dat hij de kapiteinsband niet kreeg. Jan Vertonghen weet maar al te goed hoe het voelt om het aanvoerderschap te verliezen. Onder de vorige bondscoach Roberto Martinez was hij nog de kapitein, maar Domenico Tedesco stelde daarna Kevin De Bruyne aan met Courtois en Lukaku als vicekapiteins. Hij voerde daar wel een goed gesprek over met Vertonghen. “Ik weet hoe het voelt om de band te verliezen, ja. Ik geef toe: dat raakt je ergens wel in je eer. Maar ik zou nooit doen wat Thibaut nu doet en vertrekken. Laat staan dat ik er toen aan dacht om te stoppen met de nationale ploeg. Iedereen weet dat ik het een eer vind om voor mijn land te spelen. Nu ja, ik ben ook nooit de beste keeper ter wereld geweest en zal dat nooit worden. (lachje) Bij Thibaut zat alles blijkbaar veel dieper dan ik ooit heb durven denken.”

Stoppen?

Die frustraties heeft hij zaterdagavond ook geuit na de 1-1 tegen Oostenrijk. Vertonghen was toen geblesseerd en was er niet bij de na de match. “Ikzelf had niet meteen iets door. Anders had ik wellicht met Thibaut gepraat of de signalen doorgegeven aan de beleidsmensen. Andere jongens begrepen het wel direct en het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. Het is gewoon een erg jammerlijke situatie.”

Tussen de lijnen kun je lezen dat Thibaut Courtois eraan denkt om te stoppen met de nationale ploeg. De vraag is of een comeback überhaupt mogelijk blijft na zo’n voorval. Het volgende interlandluik is over drie maanden in september. “Het is na deze match nog lang voor we weer samenkomen”, besloot Vertonghen. “Kijk, in bepaalde omstandigheden heb ik Thibaut Courtois altijd liever bij ons. Hij is al heel lang de beste keeper van de wereld en is een cruciale speler in de groep. Alleen is het groepsproces verstoord en is dit een serieuze deuk. We moeten alles laten bekoelen en hopelijk wordt er dan een weg naar verzoening gevonden.”