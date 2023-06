Bondscoach Domenico Tedesco sluit de deur voor Thibaut Courtois (nog) niet: “Niet het juiste moment om over de toekomst te praten”

Domenico Tedesco is een man uit één stuk. Vader Thierry Courtois probeerde nog aan damage control te doen door een blessure van de zich miskend voelende Thibaut Courtois als reden voor zijn afzegging op te geven. Maar de bondscoach was maandagavond duidelijk: “Dat is niet de reden, het ging om de aanvoerderskwestie.” Het is nog niet duidelijk hoe het verder moet met de internationale carrière van de 102-voudige Rode Duivel.

Thibaut Courtois meldde zich zondagavond niet bij de Rode Duivels omdat hij zich tekortgedaan voelde doordat hij tegen Oostenrijk niet de aanvoerder mocht zijn. In afwezigheid van Kevin De Bruyne kreeg Romelu Lukaku de voorkeur om de band te dragen. Courtois zou die band dinsdagavond tegen Estland krijgen. Maar dat vond de 102-voudige international maar niks. Tedesco trachtte hem te overtuigen te blijven maar dat lukte niet.

“Ik ben nog altijd verrast en gechoqueerd door wat er is gebeurd”, aldus Domenico Tedesco maandagavond bij aankomst in Talinn waar de Rode Duivels vanavond in de EK-voorronde tegen Estland spelen. “Ik had niet verwacht dat iets zoals dit kon gebeuren. In maart hebben we beslist dat Kevin de aanvoerder is en dat er twee vice-aanvoerders zouden zijn: Lukaku en Courtois. Er kwamen nog meerdere spelers in aanmerking, zoals Vertonghen en Carrasco maar het werd dat duo. Omdat Kevin er nu niet bij was, sprak ik met hen voor de wedstrijd. Rustig, zonder tegenspraak van hun kant. Voor Oostenrijk was het Lukaku, daarna was in Estland de band voor Courtois. Nog eens: zonder tegenspraak.”

Niet goed voor het team

Na de wedstrijd tegen Oostenrijk van zaterdag veranderde dat. “Thibaut zei dat hij met mij wilde praten nog voor de persconferentie na de wedstrijd. Ik heb met hem 15 à 20 minuten gesproken. Het klonk dat hij niet akkoord meer ging dat hij tegen Oostenrijk geen aanvoerder was en dat hij zou vertrekken. Ik wilde hem tegenhouden, overtuigen dat niet te doen. Omdat dit niet goed was voor het team, voor de staf. Het is een harde beslissing die hij nam. Ik vind dat heel erg, want ik hou van hem als doelman maar ook als mens. Hij was in maart de eerste van de aanvoerders die ik bezocht.“

Vader Thierry Courtois stuurde maandagmiddag een bericht de wereld in dat er na overleg tussen Real Madrid en de bond werd beslist dat Courtois geblesseerd was.

Tedesco weerlegt: “In het gesprek dat ik met Thibaut had, is daar nooit over gesproken. Het thema was de aanvoerderskwestie. Geloof me, voor mij zou het veel makkelijker zijn om te zeggen dat hij geblesseerd is. Maar dat is niet waar. Ik ga niet liegen tegen jullie, tegen de staf, tegen de spelers,.... dat kan ik echt niet maken. Ik zal altijd spelers proberen te verdedigen. In dit geval ging dat gewoon niet omdat iedereen wist dat het niet waar is. Daarom heb ik opnieuw met hem gesproken om niet te vertrekken. Het waren toch nog maar twee dagen in Estland en dan was het seizoen voorbij. Hij had inderdaad een ontsteking en is daarvoor behandeld. Maar voor en ook na Oostenrijk kreeg hij groen licht om te spelen. Hij vroeg of ik aan de buitenwereld toch zou zeggen dat hij geblesseerd was maar ik heb dat direct afgewezen.”

In september opnieuw

Courtois, voor velen de beste doelman ter wereld, dropte echt wel een bom. Hoe moet het nu verder? “We hebben een belangrijke match tegen Estland. Dit is niet het juiste moment om over de toekomst te praten. Het was zijn beslissing om het team te verlaten. Voor mij is dat een heel harde beslissing. Ik heb nu nog veel tijd tot september, als we nog eens gaan spelen.”

Tedesco maakt zich wel wat zorgen. “Ik hoop dat dit geen invloed zal hebben op de spelersgroep. We moeten op de wedstrijd focussen. Excuses van Thibaut nodig? Voor mij is elke situatie anders. Hij is een mens. De ene doet dit, een andere dat. Of de deur dicht is? Voor mij is er ten opzichte van Thibaut niets veranderd maar ook ik heb tijd nodig om dit te laten bezinken.”