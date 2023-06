Eén op vier studenten klust bij in het zwart, blijkt uit cijfers: “We kijken hier met open mond naar”

Met 626.733 zijn ze. De studenten die bijklussen in het weekend of in de vakantieperiodes. Maar ze doen dat niet allemaal wettelijk. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van uitzendbedrijf Randstad. In vergelijking met de bevraging van vorig jaar is het aantal studenten zonder contract weer toegenomen. Vorig jaar werkte 19 procent van de studenten nog zonder arbeidscontract. Dit jaar gaat het om 25 procent. Ook bij minderjarigen is dit jaar een stijging te zien: 37 procent werkt zonder contract, tegenover 21 procent vorig jaar.

“Wij kijken met open mond naar die vaststelling”, zegt Randstad-woordvoerder Wim Van der Linden. “Het is onbegrijpelijk dat alle versoepelingen op het vlak van studentenarbeid het zwartwerk niet structureel hebben teruggedrongen. Nochtans is het enorm belangrijk om een contract te tekenen, anders heb je geen voet om op te staan als er een conflict zou zijn en je bent ook niet verzekerd.” Waarom studenten dan zo massaal kiezen voor een job zonder contract, is volgens Randstad moeilijk te verklaren. “Het zou mogelijk onwetendheid kunnen zijn. We zien namelijk dat bij veel jobstudenten de ouders zich mengen als het gaat om een job zoeken, solliciteren en de bijhorende administratie in orde brengen. Wat erop kan wijzen dat studenten zelf niet helemaal op de hoogte zijn van wat wel en niet mag.”

Niet verbazingwekkend, ook bij studenten gaat het om sectoren die extra gevoelig zijn als het gaat om zwartwerk: horeca, bouw en transport en logistiek.

Gemiddeld 2.969 euro

Sinds dit jaar mogen studenten nog meer uren presteren: de limiet gaat van 475 naar 600 uur per jaar. Maar het valt nog af te wachten of die versoepeling wel een effect zal hebben op zwartwerk. “Alvast drie op de tien studenten hebben aangegeven dat ze van die verruiming gebruik willen maken”, aldus Randstad.

En niet enkel in de zomer, maar liefst 75 procent van de studenten werkt tijdens het schooljaar. “Het clichébeeld van de student die aan de slag gaat tijdens de zomervakantie is achterhaald. Het verschil tussen zomer en schooljaar verdwijnt”, zegt ook Jeroen Poels, CEO van Deltaworx, het interimkantoor dat gespecialiseerd is in studentenjobs. “Het is niet onlogisch dat in tijden van krapte op de arbeidsmarkt naar jobstudenten gekeken wordt om de gaten te vullen. Een goede zaak, want zo worden de studenten een volwaardig onderdeel van een bedrijf.”

Maar het is niet zo dat er een ‘war for talent’ gaande is onder de jobstudenten, zoals in Nederland. “Het gemiddelde uurloon blijft op 13 euro. Dat is hetzelfde als voorgaande jaren. Wel worden er meer uren geklopt, waardoor studenten met een inkomen van gemiddeld 2.969 euro meer verdienen dan ooit”, weet Van der Linden.

En studenten kiezen er steeds vaker voor om te werken omdat ze zich daartoe genoodzaakt voelen, zegt Poels nog. “We zien dat vaak gewerkt wordt om studies te bekostigen, om in het algemeen levensonderhoud te voorzien en zelfs om bij te dragen in het gezin. Een evolutie die ons wel wat zorgen baart.”