België wordt observator in SCAF-project en koopt met Frankrijk, Estland, Hongarije en Cyprus grond-luchtraketten

België wordt observator binnen SCAF (Système de Combat Aérien du Futur, nvdr), een Frans-Duits-Spaans programma met het oog op de ontwikkeling van een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. “Dit is een belangrijke ontwikkeling”, aldus Franse president. “Deze uitbreiding zal dit project verder verankeren in het hart van de Europese luchtverdediging van morgen”.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gaf vorige week in een interview met La libre al aan dat België moet instappen in SCAF. Het toestel zou klaar moeten zijn tegen 2035-2040 en zou dan meteen de F-35 opvolgen. Dat gevechtsvliegtuig van Amerikaanse makelij vervangt in ons land binnenkort de verouderde F-16’s.

Waarnemer

België zal in eerste instantie de status van waarnemer bekleden “omdat we ons in een relatief complexe ontwerp- en productiefase bevinden” die zich niet leent voor een directere deelname, zo verklaart het Elysée nog.

Verder noemde Macron de gezamenlijke aankoop van lucht-grondraketten “een heel mooi voorbeeld van soevereine samenwerking tussen Europeanen op een gebied dat heel relevant is en dat niet voldoende aan bod komt”.