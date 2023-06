Te weinig vraag, dus telt Vlaanderen voortaan nog maar één dienst voor buitenlandse adopties

Van drie naar één. Al in 2019 had de Vlaamse regering besloten om de diverse diensten voor buitenlandse adoptie om te vormen tot een eengemaakte dienst. Daarbij wordt verwezen naar de forse terugval in het aantal ‘interlandelijke adopties’. In 2009 werden nog 244 kinderen uit het buitenland geadopteerd, vorig jaar ging het om 28 kinderen.

In die tijd stegen de subsidies wel. Het werd hoe langer hoe minder te verantwoorden om die middelen te verdelen over drie organisaties. Tegelijk nam de complexiteit van de begeleiding toe. De aanwezige kennis en middelen bundelen zal de zorg en begeleiding voor geadopteerden versterken, klinkt het. Gesprekken voor een fusie leverden niets op. De afgelopen maanden liep een erkenningsprocedure waarbij experten van het Vlaams Centrum voor Adoptie samen met externe experts de aanvraag van Het Kleine Mirakel goedkeurden. De twee andere diensten – FIAC-Horizon en Ray of Hope – hadden zonder succes samen een aanvraag ingediend.

LEES OOK. Stefanie ontdekte wie haar biologische vader is dankzij Vlaamse DNA-databank. Maar ze is zo goed als de enige die een antwoord vond

“Het dossier van elk kandidaat-adoptiegezin wordt de komende maanden stapsgewijs overgeheveld”, zegt Vlaams Adoptieambtenaar Ariane Van den Berghe. “Dit heeft geen impact op de huidige wachtlijsten van de verschillende herkomstlanden. Elke dienst was verantwoordelijk voor specifieke landen, er is met andere woorden geen overlap van landen tussen de diensten. De medewerkers van de niet-geselecteerde diensten kunnen in de overgangsperiode ook aan de slag blijven. De landen die eerder samenwerkten met de andere adoptiediensten in Vlaanderen worden ingelicht over de nieuwe, erkende dienst.”

Toekomst? ​

Voormalig minister van Gezin Wouter Beke pleitte twee jaar geleden nog voor een adoptiepauze. — © Kristof Vadino

In 2021 pleitte toenmalig Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) voor een adoptiepauze van twee jaar. Hij baseerde zich daarvoor op een rapport van een expertenpanel. Het model waarin kinderen uit minder welvarende landen naar hier werden gehaald, was aan herziening toe. Die pauzeknop kwam er niet, maar landen worden sindsdien wel grondiger gescreend en de focus kwam meer te liggen op nazorg.

De sterke afname in aantal adopties komt ook omdat potentiële herkomstlanden zich meer dan vroeger moeten engageren om, in het belang van het kind, eerst naar een oplossing in eigen land te zoeken. Volgens huidig Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits (CD&V) maakt de eenmaking deel uit van een bredere hervorming die zich na de zomer zal voltrekken. “Zo bouwen we aan een duurzame toekomst voor interlandelijke adoptie, waarin er ruimte blijft om zorg op te nemen voor kinderen voor wie in hun land van oorsprong geen mogelijkheden meer gevonden worden en om hen kansrijk te laten opgroeien.”