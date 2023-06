Vandaag tegen de Rode Duivels voetballen kan dodilijk zijn. Wees gerust: dit is geen schrijffout. Dodi Lukebakio (25) is één van de nieuwe smaakmakers bij onze nationale ploeg. Een balvirtuoos pur sang. En zeggen dat Lukebakio ooit een moeilijk gevalletje was dat bij Anderlecht zelfs naar de C-kern werd gestuurd. Dit is het verhaal dat de speler zelf niet zo graag meer leest.