ASSISEN. Putdeksel gewoon omgevallen op slachtoffer? Expert in bloedspatten spreekt dat tegen: “Er is meer gebeurd”

Antwerpen, Gierle

Jef V.O. is altijd blijven volhouden dat de dood van Paul Boeye een ongeluk was en dat hij stierf omdat er een betonnen putdeksel op zijn hoofd was gevallen. Maar uit de analyse van de bloedspatten in de stal blijkt dat zijn verhaal niet kan kloppen. “Er moet iets gebeurd zijn voor het stalmuurtje, die bloedspatten kunnen niet vanuit de put om de deksel heen omhoog gevlogen zijn op die muur”, legde een bloedspattenexpert van de federale politie uit. Het putdeksel is intussen ook aangekomen in de assisenzaal.