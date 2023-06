Door Interpol geseinde zakenman biedt tot wel 60 miljoen euro om KV Mechelen, Westerlo of Kortrijk over te nemen

Guido Mallants als tussenpersoon

Minstens vier Vlaamse voetbalbesturen kregen de voorbije maanden een aanlokkelijk voorstel om hun club van de hand te doen. Niet aan de zoveelste buitenlandse partij, maar wel aan een West-Vlaamse ondernemer die luistert naar de naam Johan Guillemyn. Hij ging samen met de 76-jarige Guido Mallants langs bij KV Mechelen, Beerschot, Westerlo en Kortrijk. Mallants is een voormalig profvoetballer die na zijn spelerscarrière in de jaren 90 ook sportief manager was op het Kiel en Achter de Kazerne. Hij fungeerde in dit verhaal als tussenpersoon, want het was Guillemyn die in de verkennende gesprekken met de clubs meteen ongelooflijke bedragen uit zijn hoed toverde. Tot wel 60 miljoen euro voor een volledige overname. Geen enkele club nam de man serieus.

“Een fantast, een gek”

Guillemyn kon nooit aantonen dat hij de beloofde miljoenen op zijn rekening had staan, laat staan waar het geld vandaan kwam. Bij de genoemde clubs gingen dan ook meteen alle alarmbellen af. Een eventuele overname door Guillemyn zou naar alle waarschijnlijkheid nooit door de Licentiecommissie geraken. “Een fantast. Een gek”, klinkt het bij een clubbestuurder.

Nog straffer: een beetje online speurwerk leidde de clubbestuurders naar een lijst van Interpol van drie jaar geleden. “Wanted! Danger! Big scammer!” Met daarbij de naam van Johan Guillemyn, die er blijkbaar een frauduleus handeltje in goud en diamanten op nahield. Er stonden op de lijst van Interpol ook drie telefoonnummers bij de naam van Guillemyn: een Zwitsers, een Chinees en een Belgisch. De West-Vlaming is op geen enkel van die drie nummers te bereiken. Hij wil zelf dan ook absoluut niet met de media praten. Ook Mallants houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar. Wat hen precies bezielt? Onduidelijk. Ze beloofden wel om “op het gepaste moment” met “het echte verhaal” naar buiten te komen.

Achterpoortjes

Wat we voorlopig wél weten, is dat Guillemyn en Mallants overal bot hebben gevangen. Ook al bleven ze nog wekenlang naar achterpoortjes zoeken om toch maar in hun opzet te slagen. Zo hebben ze via leden van de raad van bestuur en vooraanstaande supporters getracht om de huidige besturen van de desbetreffende clubs in diskrediet te brengen. “Waarom geven ze een Belgische investeerder met een aanlokkelijk voorstel geen eerlijke kans?” Met die boodschap probeerden ze achter de rug van de clubbesturen hun overnamepogingen alsnog in een stroomversnelling te krijgen, maar ook dat mislukte bij alle clubs waarin het duo geïnteresseerd was. KV Mechelen is sinds januari deels in Nederlandse handen, bij Kortrijk streken onlangs nieuwe Amerikanen neer voor een ‘bescheiden’ overnamebedrag van 15 miljoen euro, Westerlo is al enkele jaren volledig in Turkse handen en Beerschot is voor een kwart in Belgische en voor drie kwart in Saudische handen. Dat blijft voorlopig zo, want met Guillemyn en Mallants wil niemand in zee gaan.