Mexicaanse voetbalbond ontslaat bondscoach Cocca na tegenvallende resultaten

De Mexicaanse voetbalbond heeft bondscoach Diego Cocca ontslagen. Hij moet vertrekken na de nederlaag in de halve finales van de Concacaf Nations League tegen de Verenigde Staten (0-3) en het matige optreden tegen Panama (1-0) in de strijd om de derde plaats.

Cocca was pas sinds februari in dienst. Zijn ontslag is ook opvallend omdat Mexico zaterdag begint aan de Gold Cup. “Het was misschien logisch geweest te wachten tot na de Gold Cup. Maar we hebben geen tijd te verliezen. Daarom stoppen we de samenwerking met Cocca en zijn technische staf”, aldus bondsvoorzitter Juan Carlos Rodriguez.

Jaime Lozano neemt de taken van Cocca waar bij de Gold Cup.