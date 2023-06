Boris Johnson na stemming niet meer welkom in Brits parlement

Het Britse parlement heeft maandagavond met grote meerderheid het rapport van een onderzoekscommissie over de leugens van voormalig premier Boris Johnson aangenomen: 354 parlementsleden stemden voor en 7 tegen.

Veel partijleden van Johnson onthielden zich of kwamen helemaal niet opdagen. Zo ook zittend premier Rishi Sunak. Oud-premier Theresa May keurde het rapport wel goed. In het totaal telt het Lagerhuis 650 leden.

De onderzoekscommissie kwam tot het besluit dat toenmalig premier Johnson het Lagerhuis herhaaldelijk had voorgelogen over de verboden feestjes tijdens de coronapandemie. Johnson nam zelf de vlucht vooruit door zijn ontslag in te dienen en ontkwam zo aan een schorsing van 90 dagen.

